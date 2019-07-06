Видео потасовки Месси опубликовано в Сети

Видео потасовки нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и защитника команды Чили Гари Меделя в матче за третье место на Кубке Америки попало в Сеть.

На 37-й минуте встречи между футболистами разгорелся конфликт, завершившийся потасовкой. Главный арбитр матча Марио Альберто Диас де Вивар из Парагвая принял решение удалить обоих футболистов.

После первого тайма сборная Аргентины ведет со счетом 2:0.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сборные Аргентины и Чили объявили составы на матч за бронзу Кубка Америки.