Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили

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Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси
Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси
Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.

Инцидент произошел на 37-й минуте встречи. Футболисты устроили стычку у ворот чилийской команды. После первого тайма сборная Аргентины ведет со счетом 2:0.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сборные Аргентины и Чили объявили составы на матч за бронзу Кубка Америки.