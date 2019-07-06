Серена Уильямс вышла в 1/8 финала Уимблдона
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Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в 1/8 финала Уимблдона, сообщает РИА «Новости».
Во встрече четвертого круга бывшая первая ракетка мира одержала победу над представительницей Германии Юлией Гергес со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут.
В следующем раунде Уильямс сыграет с испанкой Карлос Суарес Наварро.
Ранее сообщалось, что первая ракетка мира отдала только два гейма в третьем круге Уимблдона.
Теннис. Уимблдон. 3-й круг
Серена Уильямс (США) — Юлия Гергес (Германия) — 6:3, 6:4