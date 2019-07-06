Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в 1/8 финала Уимблдона, сообщает РИА «Новости».

Во встрече четвертого круга бывшая первая ракетка мира одержала победу над представительницей Германии Юлией Гергес со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут.

В следующем раунде Уильямс сыграет с испанкой Карлос Суарес Наварро.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира отдала только два гейма в третьем круге Уимблдона.

Теннис. Уимблдон. 3-й круг

Серена Уильямс (США) — Юлия Гергес (Германия) — 6:3, 6:4