Экс-глава ОКР о скандале на выборах столицы ОИ-2016: я в это не верю

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Экс-глава Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов прокомментировал обвинения российского почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова в получении взятки во время голосования за столицу летней Олимпиады-2016, передает ТАСС.

По его мнению, сложившая ситуация — это недоразумение.

В получении взяток были обвинены девять членов МОК, в том числе российский олимпийский чемпион по плаванию и олимпийский чемпион по прыжкам в высоту украинец Сергей Бубка. Такое заявление сделал экс-губернатор Рио-де-Жанейро, где и прошли Игры 2016 года, Сержио Кабрала.

«Вообще, тут речь идет о великих спортсменах. Я лично знаю Попова. Он порядочный человек и выдающийся спортсмен. Такие обвинения часто выдвигаются, ведь выдвижение кандидатур всегда связано с денежными затратами. Я думаю, что во всем нужно разобраться спокойно. Я в это не верю», — заявил Смирнов.

Президент ОКР также добавил, что имена спортсменов специально назвали, чтобы отвлечь внимание от тех, кто причастен к этому.

Ранее экс-глава ОКР Александр Жуков отреагировал на обвинения Попова во взятке за выбор столицы ОИ-2016.