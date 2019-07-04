«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем предсезонного турнира
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«Краснодар» одержал победу над московским «Спартаком» в заключительном туре предсезонного турнира в Австрии.
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Руслан Камболов и Ари. У красно-белых мяч забил Зелимхан Бакаев.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Краснодар» набрал девять очков и стал победителем турнира, в котором также принимали участие «Спартак», московский ЦСКА и «Ростов.
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Краснодар» объявили составы на матч предсезонного турнира.
Футбол. Товарищеские матчи
«Спартак» (Москва) — «Краснодар» (Краснодар) — 1:2
Голы: 0:1 — Камболов, 39; 1:1 — Бакаев, 63; 1:2 — Ари, 64.