«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем предсезонного турнира

«Краснодар» одержал победу над московским «Спартаком» в заключительном туре предсезонного турнира в Австрии.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Руслан Камболов и Ари. У красно-белых мяч забил Зелимхан Бакаев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» набрал девять очков и стал победителем турнира, в котором также принимали участие «Спартак», московский ЦСКА и «Ростов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Краснодар» объявили составы на матч предсезонного турнира.

Футбол. Товарищеские матчи

«Спартак» (Москва) — «Краснодар» (Краснодар) — 1:2

Голы: 0:1 — Камболов, 39; 1:1 — Бакаев, 63; 1:2 — Ари, 64.