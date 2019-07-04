На Украине прокомментировали угрозы футболиста в адрес россиян

Бывший член Федерации футбола Украины (ФФУ) Артем Франков прокомментировал слова украинского полузащитника венгерского клуба «Халадаша» Юрия Габовды о предстоящем спарринге с «Краснодаром-2», сообщает «СЭ».

Футболист опубликовал сториз в Instagram, в котором намекнул, что один из игроков российской команды получит травму.

Франков надеется на шуточный контекст слов Габовды и считает, что на них не нужно никак реагировать.

«Я думаю, что на этот пост не нужно никак реагировать. Данное событие не заслуживает большого резонанса. При этом выносить все это на футбольное поле категорически нельзя. Хочется надеяться, что это была все-таки шутка. Хотел бы в это верить», — сказал Франков.

Экс-представитель ФФУ отметил, что подобные заявления выходят за все возможные рамки.

Ранее сообщалось, что украинский футболист Юрий Габовда пообещал «положить москальскую рожу».