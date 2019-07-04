Павлюченкова: чувствую себя на 18

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выложила эффектное фото в инстаграме, сообщает «Чемпионат.com».

Недавно спортсменка потерпела поражение от швейцарки Белинды Бенич в первом круге Уимблдона. Встреча теннисисток завершилась со счетом 2:6, 3:6.

«Ты живешь — ты учишься. Чувствую себя на 18», — подписала фотографию россиянка.

3 июля спортсменке исполнилось 28 лет. За профессиональную карьеру она 12 раз смогла выиграть турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). В минувшем сезоне Павлюченкова стала победительницей французских соревнований в Страсбурге.

Теннисистке предстоит встреча в парном разряде с австрийцем Юргеном Мельцером в рамках Уимблдона.

Ранее сообщалось, что 15-летняя теннисистка взяла пятую победу подряд на Уимблдоне.