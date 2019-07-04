Наставник «Локомотива» рассказал о пользе алкоголя

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как относится к алкоголю, передает Sports.ru.

Наставник железнодорожников отметил, что не против принятия спиртных напитков и сам иногда позволяет себе в конце рабочего дня или на выходных выпить рюмку «хорошего напитка» — виски или водки.

Он также заявил, что в Москве есть несколько магазинов, постоянным клиентом которых он является. Там для него делают скидки, а также информируют о новых поступлениях.

По словам 72-летнего специалиста, алкоголь дешевле 500 рублей он никогда не купит.

«Как мне кажется, если тебе хочется выпить, то пить нужно только то, что полезно для здоровья. То есть качественные напитки. Другого меня не заставишь выпить», — отметил Семин.

На пост главного тренера «Локомотива» наставник был назначен четырежды. Последний раз — в 2016 году. Тогда же «Локо» смогли завоевать Олимп — Кубок России. А в сезоне-2017/18 — впервые за 14 лет стать чемпионами страны.

Также под его руководством столичная команда шесть раз завоевывала Олимп — Кубок России, а также трижды — чемпионство Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатил «ПСЖ» €12 млн за Гжегожа Крыховяка.