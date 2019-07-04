Открыто расследование против Умара Кремлева
Начато дисциплинарное расследование против генерального секретаря Федерации бокса России, первого вице-президента EUBC, члена исполкома Международной ассоциации бокса (АИБА) Умара Кремлева, сообщает Sport24.
Он обвиняется в нарушении кодекса чести АИБА.
Российский функционер назвал бывшего президента Международной федерации бокса Гафура Рахимова человеком, который обманул все боксерское сообщество, сказав, что погасит долги и найдет общий язык с МОК.
Ранее в Федерации бокса России раскритиковали ММА за унижение бойцами друг друга.