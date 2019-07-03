Адвокат Кокорина высказался о реабилитации футболиста

Адвокат бывшего нападающего сборной России Александра Кокорина Андрей Ромашов высказался о реабилитации футболиста, передает «Спорт-Экспресс».

Правозащитник опроверг информацию, согласно которой форвард проходит лечение в одной из московских клиник.

«Могу достоверно сказать вам одно: вчера у Кокорина была адвокат Татьяна Стукалова, перед этим Александра трижды вывозили из СИЗО, но не для лечения или реабилитации, а для того, чтобы сделать МРТ и КТ. Никто не проводит с ним курс лечения», — заявил Ромашов.

Сообщалось, что перед отправкой в колонию Кокорин пройдет курс реабилитации в одной из московских клиник.

Ранее сообщалось, что постановление по делу Кокорина и Мамаева поступило в СИЗО.