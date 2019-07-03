Месси раскритиковал арбитров после поражения от Бразилии

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси остался недоволен работой арбитров в матче 1/2 финала Кубка Америки против сборной Бразилии.

«Бразильцы не превосходили нас, совершали грязные фолы, была игра рукой, но сегодня вечером судьи ни разу не использовали систему видеопомощи арбитрам (VAR). Это просто невероятно!» — приводит слова Месси TyC sports.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Бразилии. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Месси подвел итоги встречи против команды Бразилии.