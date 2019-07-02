Стала известна столица летней Универсиады-2023

Стал известен город, в котором пройдет летняя Универсиада 2023 года, сообщает РИА «Новости».

Городом, принимающим соревнования, станет Екатеринбург. Такое решение было принято на исполкоме Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Неаполе.

По информации пресс-службы министерства спорта РФ, Екатеринбург выбрали столицей турнира на безальтернативной основе.

«Организация приняла решение о проведении в 2023 году в Екатеринбурге XXXII Всемирной летней Универсиады», — говорится в сообщении.

Подача города на проведение спортивных мероприятий 2023 года была согласована в январе этого года во время заседания межведомственной комиссии по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований.

Россия уже принимала на своей территории летние студенческие Игры в Казани в 2013 году. Также в 2019 году в Красноярске прошла зимняя Универсиада.

Ранее сообщалось, что госсекретарь федерального МВД Германии Штефан Майер раскритиковал Белоруссию после Европейских игр.