Бобровский: «Коламбус» навсегда в моем сердце

Покинувший клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колмабус Блю Джекетс» россиянин Сергей Бобровский попращался с болельщиками, сообщает «СЭ».

Теперь 30-летний вратарь будет выступать за «Флорида Пантрез».

«Дорогие фанаты «Коламбуса». Я принял решение двигаться дальше. Путешествие с «Блю Джекетс» было интересным. Мы многое сделали, так что я желаю Коламбусу дальнейшего развития и успехов. Да мы не добились главного, но смогли стать сильной боеспособной командой», — заявил хоккеист в инстаграме.

Он также добавил, что благодарит фанатов за поддержку и любовь, а также партнеров по команде и клуб.

«Без вас я бы ничего не добился. Для меня было большим удовольствием выходить на игры и бороться за победы плечом к плечу с вами. «Коламбус» навсегда останется жить в моем сердце», — написал Бобровский.

Ранее сообщалось, что новый игрок «Нью-Йорк Ренджерс» Артемий Панарин попросил болельщиков помочь выбрать номер.