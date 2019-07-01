Тарасова поздравила Сотникову с днем рождения
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила олимпийскую чемпионку Игр в Сочи 2014 года Аделину Сотникову с днем рождения, сообщает «СЭ».
Фигуристке исполнилось 23 года.
Свои поздравления наставник опубликовала в инстаграме.
«Поздравляю тебя, Аделина! Просто будь счастлива! Люблю!» – подписала фото с Сотниковой Тарасова.
Спортсменка четыре раза смогла завоевать титул чемпионки России, а также дважды — вице-чемпионки Европы.
Несмотря на то, что последний раз Сотникова выступала в сезоне-2015/16, о завершении карьеры фигуристка так и не объявила.
Ранее сообщалось, что фигуристка Станислава Константинова поделилась фотографией в купальнике.