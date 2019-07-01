Зайцев отказался о запрете на переход и стал игроком «Оттавы»

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Ливз» россиянин Никита Зайцев перейдет в «Оттава Сенаторз», сообщает «СЭ».

По информации, опубликованной журналистом Бобом Маккензи в твиттере, хоккеист отказался от пункта в соглашении, который запрещал обмен.

До этого защитник говорил, что не хочет выступать в составе «сенсов».

Ожидается, что Зайцева обменяют на защитника «Оттавы» Коди Сиси. Помимо россиянина, «Торонто» покинет и форвард команды Коннор Браун.

Как уведомляет источник, хоккеист получит $3 млн бонуса от «Мэйпл Лифс». Также в соглашение включат драфт-пики.

Контракт Зайцева с «Торонто» был заключен на семь лет. Соглашение хоккеист подписал в 2017 году. Согласно договору, годовой оклад хоккеиста равнялся $4,5 млн.

В завершившемся сезоне российский защитник провел 81 матч на клубном уровне, набрав 14 (3+11) баллов за результативность.

Зайцев также принял участие в семи играх плей-офф.

Ранее сообщалось, что форварды Джо Павелски и Кори Перри перейдут в «Даллас Старз».