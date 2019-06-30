Российский гимнаст Белявский завоевал золото Евроигр
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Россиянин Давид Белявский завоевал золото по спортивной гимнастике в упражнении на коне на Европейских играх в Минске, передает ТАСС.
За свое выступление россиянин получил 15,033 балла. Второе место занял представитель Украины Олег Верняев (14,900). Бронзу взял белорус Андрей Лиховицкий (14,566).
Церемония закрытия Европейских игр пройдет 30 июня. Начало — 20.00 мск.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного дня соревнований.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прибыл в Минск, где пройдет церемония закрытия Европейских игр.