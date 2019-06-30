Экс-жена Радулова гимнастка Дмитриева рассказала о скандале в Турции

Бывшая супруга форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Александра Радулова гимнастка Дарья Дмитриева рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в Турции, передает «СтарХит».

По словам экс-жены хоккеиста, она выступала с мастер-классом в Турции, однако компания-организатор отказалась расплачиваться с чемпионкой и отелем, где проходили спортивные мероприятия.

В результате, спортсменку вместе с учениками выселили из номеров.

«Мне до сих пор сложно принять и поверить, что можно вот так обмануть детей. Еще не закончив вторую смену, всех гимнасток и тренерский состав в Турции выселили из номеров за неуплату! В том числе, на улице оказалась и я с двумя детьми, один из них грудной! Нам обещали разобраться и урегулировать эту проблему! Однако организатор сборов сообщил, ему нечем выплатить за отель и пропал», — пожаловалась Дмитриева.

Гимнастика отметила, что родителям пришлось самим собирать деньги для оплаты жилья. Она также добавила, что собирается подать в суд на компанию, которая организовывала сборы.

Радулов и Дмитриева поженились в 2015 году. Спустя три месяца у пары родился сын, однако в 2017 году спортсмены развелись.

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