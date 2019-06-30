«Питтсбург» отдал Кессела «Аризоне»

Фоврард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел перешел в «Аризону Койотс», сообщает «Чемпионат.com».

По информации официального сайта клуба, в обратном направлении проследуют форвард Алекс Гальченюк и защитник Пьер-Оливер Жозеф.

Также «Аризона» получает права на защитника Дэйна Биркса и условный выбор в четвертом раунде драфта 2021 года.

На счету Кессела два Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».

Ранее сообщалось, что журналист из США рассказал о влиянии нападающего «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина на НХЛ.