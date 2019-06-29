У известной российской фигуристки скоропостижно скончался отец

Отец российской фигуристки Марии Сотсковской скончался в Москве, сообщает Sports.ru.

Об этом было объявлено на сайте ЦСКА.

«Большая беда случилась у нас на катке.

Вчера скоропостижно скончался папа нашей фигуристки Марии Сотсковой. Спортсменка прервала сбор в Кисловодске и вылетела в Москву.

Мы выражаем глубокие и самые искренние соболезнования Маше, Жанне, всей семье. Держитесь, мы с вами!» — написано в сообщении.

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