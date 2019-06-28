Альварес не хочет проводить поединок с Головкиным

Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super и IBF в среднем весе Сауль Альварес пока отказывается выходить на бой с бывшим чемпионом мира Геннадием Головкиным, передает «Чемпионат.com».

По информации из твиттера обозревателя Майка Коппинджера, мексиканский боксер планирует провести бой с чемпионом мира по версии WBO в среднем весе Деметриусом Андраде или чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым

Недавно появилась информация, что в организации третьего Альвареса и Головкина возникли трудности. Казахский боксер не хочет сражаться в Лас-Вегасе, что является условием Альвареса.

Ранее американский боксер признался в презрении к Ломаченко.