В Сети появилось фото окровавленной головы Васина

Защитник московского ЦСКА Виктор Васин был травмирован во время матча Кубка Париматч Премьер, сообщает «Спорт-экспресс».

Столичный клуб играет с «Краснодаром». На момент инцидента счет встречи был 0:1.

Футболист получил рассечение в первом тайме.

Медичинциский штаб армейцев сразу забинтовал Васину голову, так что 30-летний защитник смог продолжить игру. Однако во втором тайме футболиста заменили. Вместо Васина на поле вышел Звонимир Шарлия.

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА рассказал о проблеме малийского игрока московской команды Лассана Н.