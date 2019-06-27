Теннисит разломал ракетки после проигрыша в матче полуфинала Уимблдона

Теннисист из Австралии Акира Сантиллан не смог принять хладнокровно проигрыш в 1/2 финала квалификации Уимблдона, сообщает Eurosport.

Спортсмен уступил бельгийцу Рубену Бемельмансу.

После встречи Станиллан ушел на соседнее пустое поле, где и решил выпустить пар.

Теннисист разломал от злости пять ракеток, оставшихся после матча. После чего ушел, оставив поломанный инвентарь на траве.

Инцидент засняли прохожие.

Встреча, которая довела австралийца до таких эмоций, длилась три часа и закончилась со счетом 7:6(5), 3:6, 10:12.

Сантиллан в данный момент занимает 238 место в рейтинге Мужской ассоциации теннисистов (ATP).

Ранее сообщалось, что теннисит швырнул стул и отказался продолжить матч.