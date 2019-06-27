РУСАДА исключило массовые санкции из-за новых допинговых скандалов

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала слова президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейга Риди о том, что против российских спортсменов может быть заведено 100 допинговых дел, сообщает «РБК-Спорт».

Дела могут быть открыты по итогам базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Пробы были переданы. Они проходят процедуру переанализа. Если будут основания, дела передаются в международные федерации, и они дальше придерживаются стандартной процедуры. Пройдут слушания, будут вынесены санкции, и национальной федерации нужно будет применить эти санкции по отношению к тому или иному спортсмену. Далее у спортсменов будет возможность подать апелляцию, если они не согласны с решением», — сказала Пахноцкая.

Ранее сообщалось, что итальянский биатлонист подозревается в сотрудничестве с допинговой клиникой.