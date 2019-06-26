WADA может открыть свыше ста дел в отношении спортсменов из России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может открыть свыше ста дел в отношении российских спортсменов, сообщает ТАСС.
Президент WADA Крейг Риди рассказал на сессии Международного олимпийского комитета (МОК), что дела будут открыты по итогам проверки в московской антидопинговой лаборатории.
«Используя данные и пробы, группа по разведке и расследованиям WADA передаст пакет доказательств антидопинговым организациям, приведя веские доводы. Мы надеемся, что это приведет к открытию более ста дел по итогам первой волны проверки», — сказал Риди.
Эксперты WADA посетили лабораторию в Москве в январе 2019 года.
Ранее замгендиректора РУСАДА вспомнила об угрозах со стороны чиновников.