WADA может открыть свыше ста дел в отношении спортсменов из России

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может открыть свыше ста дел в отношении российских спортсменов, сообщает ТАСС.

Президент WADA Крейг Риди рассказал на сессии Международного олимпийского комитета (МОК), что дела будут открыты по итогам проверки в московской антидопинговой лаборатории.

«Используя данные и пробы, группа по разведке и расследованиям WADA передаст пакет доказательств антидопинговым организациям, приведя веские доводы. Мы надеемся, что это приведет к открытию более ста дел по итогам первой волны проверки», — сказал Риди.

Эксперты WADA посетили лабораторию в Москве в январе 2019 года.

Ранее замгендиректора РУСАДА вспомнила об угрозах со стороны чиновников.