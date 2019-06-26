Диллиан Уайт про украинца Усика: бокс полон дерьма

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Британский тяжеловес Диллиан Уайт прокомментировал решение WBO сделать Александра Усика обязательным претендентом на пояс в тяжелом весе, сообщает Talksport.

В последнее время бокс неоднократно подвергался критике.

«Если я скажу, что я на самом деле думаю по поводу этих вещей, меня могут исключить из рейтинга. Я начинаю говорить что-то, а они присылают мне электронные письма, в которых говорится, что я не могу этого сказать, и это неуважительно», — сказал Уайт.

Также он отметил, что для WBO это неуважение ничего не значит.

«Бокс полон дерьма, и мы видим это снова и снова. Это шутка. Он избежал боя против Такама. Эти парни шутники. Что есть, то есть», — добавил боксер.

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