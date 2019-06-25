Двукратный обладатель Кубка Стэнли из России включен в Зал хоккейной славы
Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Сергей Зубов включен в Зал славы в Торонто, передает ТАСС.
В составе «Даллас Старз» российский защитник дважды становился обладателем Кубка Стэнли. Также он является чемпионом Олимпийских игр.
В Зал славы были включены четырехкратная победительница Олимпийских игр Хейли Уикенхайзер, игрок «Монреаль Канадиенс» Ги Карбонно, Вацлав Недоманский, генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд и тренер Бостонского колледжа Джерри Йорк.
Ранее сообщалось, что защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик принял решение завершить карьеру.