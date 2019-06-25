Антироссийские акции грузинских футболистов назвали трагедией

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Бывший футболист сборных СССР и России Омари Тетрадзе поделился мнением об акции грузинских футболистов, которые вышли на матч чемпионата Грузии в футболках с антироссийскими лозунгами.

«То, что сейчас происходят эти акции, — трагедия. Футболисты являются наемными рабочими. Им сказали — они это и сделали. Сами игроки этого не сделают. Это, конечно, не красит футболистов. Они не должны вмешиваться в политику. Их дело — тренироваться, играть, показывать результат, радуя болельщиков», — цитирует Тетрадзе «Чемпионат.com».

Ранее Федерация футбола Грузии поддержала антироссийскую акцию футболистов.