Стала известна личность подозреваемого в убийстве дзюдоиста в Тольятти

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Стала известна личность возможного участника инцидента в Тольятти, в результате которого погиб мастер спорта по дзюдо Евгений Кушнир, сообщает «Советский спорт».

27-летний спортсмен получил раны, несовместимые с жизнью. Его другу также были нанесены ножевые ранения. В данный момент за его жизнь борются врачи.

Одним из участников вооруженного конфликта оказался 47-летний житель Тольятти. Второй находится в бегах. Полиция объявила его в розыск.

Органам правопорядка известны его имя и возраст. Соучастником преступления оказался Гахирманов Эльшан Эльман Оглы 1988 года рождения.

Ранее сообщалось, что по факту убийства чемпиона Самарской области по дзюдо в Тольятти возбуждено уголовное дело.