По факту убийства дзюдоиста в Тольятти возбуждено уголовное дело

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Следственное управление по Самарской области возбудило уголовное дело по факту убийства мастера спорта по дзюдо в городе Тольятти Евгения Кушнира. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета района.

Инцидент произошел сегодня, 24 июня. Спортсмен погиб в результате от полученных колото-резанных рант в область спины и головы.

Предположительно, он защищал своего друга, также пострадавшего в драке. В данный момент за жизнь мужчины борются врачи.

По факты преступления было возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Один из подозреваемых уже задержан, другой находится в бегах.

По версии следствия, конфликт произошел из-за долга по оплате поставленной потерпевшими сельскохозяйственной продукции.

Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в убийстве мастера спорта по дзюдо.