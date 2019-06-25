Мастер спорта по дзюдо был застрелен в Тольятти
Мастер спорта по дзюдо Евгений Кушнир был убит 24 июня в Тольятти, сообщает TLTgorod.
По информации источника, следствие полагает, что спортсмена убили выстрелом в голову из травматического пистолета.
Друг борца также был госпитализирован с ножевыми ранениями и другими серьезными повреждениями. Он находится в тяжелом состоянии.
Кушнир недавно отметил день рождения. Ему исполнилось 27 лет. На счету мастера спорта есть множество побед и призов турниров по дзюдо.
Ранее сообщалось, что в Ирландии на гоночных соревнованиях погиб многократный победитель ралли .