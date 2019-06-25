Мастер спорта по дзюдо был застрелен в Тольятти

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Мастер спорта по дзюдо Евгений Кушнир был убит 24 июня в Тольятти, сообщает TLTgorod.

По информации источника, следствие полагает, что спортсмена убили выстрелом в голову из травматического пистолета.

Друг борца также был госпитализирован с ножевыми ранениями и другими серьезными повреждениями. Он находится в тяжелом состоянии.

Кушнир недавно отметил день рождения. Ему исполнилось 27 лет. На счету мастера спорта есть множество побед и призов турниров по дзюдо.

Ранее сообщалось, что в Ирландии на гоночных соревнованиях погиб многократный победитель ралли .