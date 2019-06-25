Глушаков описал «Спартак» тремя словами

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Экс-хавбек и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков дал интервью ютуб-каналу «Макарена», сообщает «Советский спорт».

Во время разговора с Кареном Адамяном футболиста попросили охарактеризовать столичный клуб тремя словами.

«Думаю, для описания тремя словами подойдет: скандалы, интриги, расследования. Да ведь так и есть! Если мне себя описать тремя словами, то я бы сказал, что я добрый, настоящий, улыбчивый. Время, проведенное в «Спартаке» я бы описал одним словом — счастье. Моим любимым моментом за тот период, который я был в команде вкрасно белых, стал момент, когда я залез на забор. Думаю, это был идеальный вечер», — заявил Глушаков.

Контракт с полузащитником руководство «Спартака» разорвало 19 июня 2019 года.

Глушаков защищал цвета клуба с 2013 года. В стане красно-белых он смог завоевать титул чемпиона России и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что известная российская певица Ольга Бузова предложила бывшему игроку «Спартака» работу.