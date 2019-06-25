Система видеопомощи арбитрам может быть использована в первом туре РПЛ
Система видеопомощи арбитрам (VAR) может быть использована в нескольких матчах первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в сзеоне-2019/20, передает ТАСС.
Об этом рассказал глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин. Он отметил, что благодаря удачному введению системы в прошлом сезоне, введение VAR в чемпионат России должно состояться уже в первом туре.
«Где будет базироваться центр VAR? Вполне очевидно, что это должна быть Москва или Московская область — в зависимости от того, где лучше коммуникации и удобнее помещение.
Есть ли технические проблемы? Прорабатываются определенные организационные и технические аспекты, тут остается надеяться, что все будет решено в срок и ничто не помешает использованию VAR в матчах РПЛ», — заявил Калошин.
Первая игра чемпионата России — 2019/20 «Арсенал» — «Динамо» состоится 12 июля, начало — 20.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Коломейцевым.