Месси: Аргентине нужно было обрести уверенность
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги матча третьего тура группового этапа Кубка Америки с национальной командой Катара, передает «Советский спорт».
Встреча закончилась со счетом 2:0, а сам Лео был признан игроком встречи.
«Сборная Аргентины провела хороший матч и выиграла. Это было принципиально. Нам нужен был такой матч, чтобы обрести уверенность и спокойствие. От игры к игре команда должна расти, и этот матч не исключение», — цитирует Месси пресс-служба сборной Аргентины.
Стоит отметить, что в четвертьфинале турнира Аргентина 28 июня сыграет с Венесуэлой.
Ранее игрок сборной Аргентины рассказал о праздновании дня рождения Месси.