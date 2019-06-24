Месси: Аргентине нужно было обрести уверенность

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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги матча третьего тура группового этапа Кубка Америки с национальной командой Катара, передает «Советский спорт».

Встреча закончилась со счетом 2:0, а сам Лео был признан игроком встречи.

«Сборная Аргентины провела хороший матч и выиграла. Это было принципиально. Нам нужен был такой матч, чтобы обрести уверенность и спокойствие. От игры к игре команда должна расти, и этот матч не исключение», — цитирует Месси пресс-служба сборной Аргентины.

Стоит отметить, что в четвертьфинале турнира Аргентина 28 июня сыграет с Венесуэлой.

Ранее игрок сборной Аргентины рассказал о праздновании дня рождения Месси.