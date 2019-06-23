Аверина взяла второе золото Европейских игр в художественной гимнастике

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Шесткиратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина завоевала второе золото II Европейских игр 2019 года в Минске, сообщает ТАСС.

Спортсменка стала лучшей в упражнениях с обручем. Она смогла набрать 22,850 баллов.

На втором месте оказалась белорусская гимнастка Екатерина Галкина с 21,750 баллами в активе. Тройку замыкает украинка Влада Никольченко с 21,450 баллами.

Свое первое золото турнира этого года Аверина получила вчера, 22 июня в индивидуальном многоборье.

На счету 20-летней россиянки восемь титулов чемпионки мира, а также титул абсолютной чемпионки России.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию II Европейских игр — 2019.

Ранее сообщалось, что Аверина завоевала золото Европейских игр в художественной гимнастике.