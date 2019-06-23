Месси требует у «Барселоны» купить Неймара
Капитан и нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси хочет видеть форварда французского «Пари Сен-Жермен» Неймара в стане сине-гранатовых, сообщает «Советский спорт».
По информации Paris United, бразилец не чувствует себя счастливым во Франции, поэтому хочет покинуть «ПСЖ». В то же время аргентинец настроил испанскую команду на то, чтобы Неймар все же вернулся в «Барсу».
Он также пообщался на этот счет с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу.
Ожидается, что сине-гранатовые расстанутся с хавбеками Филипе Коутинью и Усманом Дембеле. На эти деньги «Барселона» рассчитывает выкупить нападающего парижан. ПСЖ отдаст игрока только в том случае, если получит выгодное предложение по нему.
Французская команда подписала Неймара в 2017 году за рекордные €222 млн.
Ранее сообщалось, что защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфии Сиксерс» Джимми Батлер написал портрет Неймара.