Ни разу не выступавший за клуб голкипер «МЮ» требует увеличения зарплаты
Голкипер английского «Манчестер Юнайтед» и молодежной сборной Англии Дин Хендерсон требует у руководства «манкунианцев» увеличения зарплаты, сообщает «Советский спорт».
По информации The Sun, вратарь хочет получать в три раза больше, чем в данный момент — до 75 тысяч фунтов в неделю.
Во время чемпионата Европы Хендерсон отметился неприятным инцидентом в матче Англия — Румыния. Из-за ошибки 22-летнего футболиста британцы уступили соперникам и не смогли продолжить выступать в турнире.
Отмечается, что главный тренер первой команды Гарет Саутгейт видит во вратаре конкурента для Джордана Пикфорда.
В завершившемся сезоне Хендерсон выступал в Английской премьер-лиге (АПЛ) за «Шеффилд Юнайтед», арендовавший игрока у «МЮ».
Голкипер провел 46 матчей чемпионата страны, пропустив 41 гол.
Ранее сообщалось, что экс-форвард «Челси» назвал лучшую кандидатуру на пост главного тренера.