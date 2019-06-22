Российские шпажистки завоевали серебро чемпионата Европы по фехтованию
Женская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала серебро в заключительный день чемпионата Европы в Германии, сообщает «Советский спорт».
В финале россиянки уступили Польше со счетом 25:26.
В составе российской команды выступали Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова, Виолетта Храпина и Любовь Шутова. В финале россиянки проиграли команде Польши со счетом 25:26. В противостоянии за третье место сборная Италии оказалась сильнее команды Франции - 45:38.
В общей сложности на первенстве континента россияне завоевали четыре золотых, три серебряных и две бронзовые награды. Сборная России заняла первое место в медальном зачете.
Ранее российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию.