Россия взяла первое золото на Евроиграх
Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали золото на турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте на Европейских играх, передает «Советский спорт».
В финале российские стрелки одержали победу над командой Сербии со счетом 17:9.
Вторые Евроигры проходят в Минске с 21 по 30 июня. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований.
Ранее сообщалось, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров исполнил гимн Белоруссии во время церемонии открытия Европейских Игр в Минске.