Россия взяла первое золото на Евроиграх

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Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали золото на турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте на Европейских играх, передает «Советский спорт».

В финале российские стрелки одержали победу над командой Сербии со счетом 17:9.

Вторые Евроигры проходят в Минске с 21 по 30 июня. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований.

Ранее сообщалось, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров исполнил гимн Белоруссии во время церемонии открытия Европейских Игр в Минске.