Названо имя возможного соперника Поветкина
Российский боксер Александр Поветкин свой следующий поединок может провести против американца Скотта Александера, сообщает ТАСС.
Эту информацию передали в команде Поветкина.
«Соперником может стать Александер», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что встреча может состояться 12 июля в Саудовской Аравии.
В последний раз Поветкин выходил на ринг в сентябре 2018-го, уступив британскому тяжеловесу Энтони Джошуа. В активе россиянина 34 победы и два поражения на профессиональном ринге.
Ранее стали известны возможные даты реванша Джошуа и Энди Руиса.