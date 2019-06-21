Названо имя возможного соперника Поветкина

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Российский боксер Александр Поветкин свой следующий поединок может провести против американца Скотта Александера, сообщает ТАСС.

Эту информацию передали в команде Поветкина.

«Соперником может стать Александер», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что встреча может состояться 12 июля в Саудовской Аравии.

В последний раз Поветкин выходил на ринг в сентябре 2018-го, уступив британскому тяжеловесу Энтони Джошуа. В активе россиянина 34 победы и два поражения на профессиональном ринге.

Ранее стали известны возможные даты реванша Джошуа и Энди Руиса.