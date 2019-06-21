«Спартак» ведет переговоры о трансфере игрока «Ростова»

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Московский «Спартак» работает над подписанием полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова, сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, красно-белые находятся в активной фазе переговоров по поводу трансфера хавбека. Отмечается, что вероятность у перехода достаточно большая. Сумма потенциальной сделки оценивается в €3,5 млн.

Права на 25-летнего Мирзова принадлежат «Ростову», однако два последних сезона он провел в «Тосно» и тульском «Арсенале» соответственно. В завершившемся сезоне он принял участие в 26 матчах чемпионата России, отметившись шестью голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Ростов» хочет заполучить защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти.