«Спартак» ведет переговоры о трансфере игрока «Ростова»
Московский «Спартак» работает над подписанием полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова, сообщает «Чемпионат.com».
По информации издания, красно-белые находятся в активной фазе переговоров по поводу трансфера хавбека. Отмечается, что вероятность у перехода достаточно большая. Сумма потенциальной сделки оценивается в €3,5 млн.
Права на 25-летнего Мирзова принадлежат «Ростову», однако два последних сезона он провел в «Тосно» и тульском «Арсенале» соответственно. В завершившемся сезоне он принял участие в 26 матчах чемпионата России, отметившись шестью голами и одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Ростов» хочет заполучить защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти.