В Сети появилось трогательное видео с Овечкиным
Супруга форварда и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александр Овечкин Анастасия Шубина выложила трогательное видео, сообщает «Советский спорт».
В данный момент хоккеист проводит свой отпуск с семьей на море.
На видео, опубликованном в инстаграме, нападающий «Вашингтона» учит годовалого сына ходить.
Мальчик родился в августе прошлого года, через несколько месяцев после того, как «Кэпиталз» взяли Кубок Стэнли.
Ранее сообщалось, что Овечкин получит почти миллион рублей в качестве пенсии.