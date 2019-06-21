В Сети появилось трогательное видео с Овечкиным

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Супруга форварда и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александр Овечкин Анастасия Шубина выложила трогательное видео, сообщает «Советский спорт».

В данный момент хоккеист проводит свой отпуск с семьей на море.

На видео, опубликованном в инстаграме, нападающий «Вашингтона» учит годовалого сына ходить.

Мальчик родился в августе прошлого года, через несколько месяцев после того, как «Кэпиталз» взяли Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что Овечкин получит почти миллион рублей в качестве пенсии.