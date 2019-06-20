Шарапова не смогла выйти в третий круг турнира в Мальорке
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти в третий круг турнира в Мальорке, передает «Советский спорт».
Во встрече второго раунда Шарапова проиграла представительнице Германии Анжелике Кербер со счетом 2:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час и 31 минуту.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующем круге Кербер сыграет с победительницей встречи Паула Бадоса-Хиберт (Испания) — Каролин Гарсия (Франция).
Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в третий круг турнира в Бирмингеме.
Теннис. Мальорка. 2-й круг
Мария Шарапова (Россия) — Анжелика Кербер (Германия) — 2:6, 3:6