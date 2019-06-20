Друг высказался о тяжелой болезни Марадоны

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Друг легенды мирового футбола Диего Марадоны Матиас Морла опроверг появившуюся информацию, что у бывшего футболиста выявлены симптомы болезни Альцгеймера, передает «Советский спорт».

«Хочу прояснить появившуюся информацию, согласно которой у Диего Марадоны диагностированы признаки болезни Альцгеймера. Все проведенные медицинские исследования не дали никаких подтверждений этим слухам. Эта информация только вредит Диего.

Я снова прошу, чтобы все, кому небезразличен Марадона, ценили то, что он делает для нас. Мы должны оказать ему поддержку, а не демонстрировать недовольство и разоблачение в СМИ», — приводит слова Морлы El Mundo Deportivo.

В ближайшее время в Аргентине Марадона перенесет операции на колене и плече. Из-за проблем со здоровьем он не смог посетить Кубок Америки, который проходит в Бразилии.

Ранее Марадона высказался о выступлении сборной Аргентины на Кубке Америки.