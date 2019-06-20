Рой Джонс требует боя с Хабибом Нурмагомедовым

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Бывший чемпион мира по боксу в различных весовых категориях Рой Джонс-младший вновь заговорил о поединке против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, передает «Советский спорт».

Джонс-младший уже не в первый раз требует провести бой против Нурмагомедова.

«Не шучу ли я, когда говорю, что мог бы заменить Флойда Мейвезера и побиться с Нурмагомедовым? Если это будет бой по правилам бокса, то не вижу проблем, я с кем угодно могу сразиться.

Мне нравится выходить на ринг, посмотрите, сколько денег принес бой Мейвезера и Макгрегора, так что почему нет?» — заявил боксер.

Нурмагомедов свой следующий бой проведет 7 сентября в Абу-Даби против Дастина Порье.

Ранее сообщалось, что 51-летний Тактаров возвращается в октагон.