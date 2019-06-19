Вслед за Глушаковым и Комбаровым «Спартак» покинет еще один игрок

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о будущем еще двух игроков красно-белых, а именно о нападающем Зе Луиш и защитнике Сальваторе Боккетти.

«Кто уходит кроме Дениса Глушакова? Дмитрий Комбаров, Боккетти — это железно. Может быть, еще Зе Луиш, если будет хорошее предложение. По «железным» — это досрочное расторжение? Да, там есть специальная формула, по которой мы выплачиваем определенную часть зарплаты. Детали официально огласим позже», — цитирует Федуна «Чемпионат.Com».

«Спартак» в минувшем сезоне занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Ранее фанаты «Спартака» прокомментировали уход Глушакова.