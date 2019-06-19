«Фратрия» приветствует решение «Спартака» попрощаться с Глушаковым

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Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовало сообщение после того, как появилась информация об уходе капитана столичного клуба из команды, передает «Советский спорт».

Расторжение контракта игрока с клубом произошло сегодня, 19 июня. Сообщается, что решение было принято по обоюдному согласию.

«Фратрия» приветствует это верное, хоть и очень запоздалое решение руководства клуба. Нам бы также хотелось отдельно поблагодарить всех фанатов «Спартака», кто поддерживал нас в нашей борьбе за #СпартакБезГлушакова и всяческими способами выражал свое отношение на трибуне. Голос каждого из вас был важным, и каждый из вас причастен к появлению сегодняшней приятной новости! Только вместе мы сможем и дальше делать «Спартак» лучше и бороться за свои идеалы! «Спартак» — навсегда!» — говорится в заявлении объединения.

Ранее сообщалось, что Глушаков обратился к болельщикам «Спартака».