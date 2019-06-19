Погорилую раскритиковали за фото в купальнике

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Фигуристку Анну Погорилую раскритиковали за публикации в инстаграме, сообщает «Советский спорт».

Пользователям не понравились ее фотографии в купальнике. Это связано с недавним высказыванием спортсменки в сторону Елизаветы Туктамышевой.

21-летняя фигуристка заявляла, что не понимает номера с раздеванием на льду.

«Считаете, раздеваться на льду или в другом общественном месте прилично? Лично я бы так не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, что в будущем мой ребенок посмотрит на такие выступления и спросит: «Мам, это что?», - говорила фигуристка.

После публикаций россиянки в соцсетях фотографий с отдыха, где она запечатлена в купальнике, подписчики напомнили девушке о ее позиции.

Позднее Погорилая опубликовала в сторис скриншот с критикой в ее адрес.

«Обожаю читать комментарии хейтеров под постом. Меня они очень веселят. Я даже чувству, как самооценка растет», — написала спортсменка.

На счету Погорилой бронзовая медаль чемпионата мира по фигурному катанию — 2016.

Ранее Погорилая поделилась секретом стройной фигуры.