Баскетболисты «Хьюстон Рокетс» отказываются играть друг с другом

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Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Крис Пол не хочет выступать в техасской команде. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Как утверждает источник, игрок просит руководство «Хьюстона» обменять его.

Такое желание связано с давним конфликтом Пола и лидера техасского клуба Джеймса Хардена.

Отмечается, что в течение сезона они не общались друг с другом, нарушая целостность и настрой команды. А после того, как «Рокетс» вылетели из розыгрыша плей-офф Харден заявил, что руководству клуба нужно выбрать, кого оставить — его или Пола.

Также сообщается, что защитник попытался выйти на контакт с лидером «Хьюстона», однако тот проигнорировал порыв одноклубника.

По информации инсайдеров, отношения между игроками спасти невозможно. Между Полом и Харденом уже давно отсутствует уважение друг к другу.

В составе «Хьюстон Рокетс» Пол выступает с 2017 года. Харден перешел в клуб в 2012 году.

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