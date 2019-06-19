Нападающий «Локомотива» помог сборной Перу одержать победу над Боливией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/669/11815669/RIAN_5559515.HR-pic905-895x505-15337.jpg">

Сборная Перу обыграла Боливию со счетом 3:1 во втором туре группового этапа Кубка Америки 2019 года в Бразилии, сообщает «Советский спорт».

Матч проходил на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Первыми отличились боливийцы — Морено на 28 минуте точно пробил пенальти и забил первый мяч для сборной Боливии на этом турнире. Однако счастье игроков в зеленой форме длилось недолго, под занавес первого тайма Хосе Герреро забил ответный гол в раздевалку. В начале второго тайма нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан вывел перуанцев вперед. А в компенсированное время Флорес поставил точку в этом матче.

Кубок Америки 2019 - групповой этап. Группа A

Боливия — Перу — 1:3

Голы: 1:0 — Морено — 28, 1:1 — Герреро — 45, 1:2 — Фарфан — 55, 1:3 — Флорес — 90+6

Ранее тренер сборной Чили оценил игру Санчеса в матче с командой Японии.