Кокорин попросил поместить его в одну камеру с братом

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Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщают «РИА Новости».

Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«Члены ОНК посетили СИЗО «Бутырка». «Кокорин просит помочь отправить его в одну колонию с младшим братом Кириллом», — сказал Мельников.

Недавно начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз рассказал, что сейчас ФСИН ждет документы из суда о вступлении приговора в законную силу, после получения постановления Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отправлены в колонию общего режима одного из регионов, находящихся недалеко от Москвы.

Ранее адвокат Мамаева обвинил владельца «Краснодара» в предательстве.