Кокорин попросил поместить его в одну камеру с братом
Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщают «РИА Новости».
Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
«Члены ОНК посетили СИЗО «Бутырка». «Кокорин просит помочь отправить его в одну колонию с младшим братом Кириллом», — сказал Мельников.
Недавно начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз рассказал, что сейчас ФСИН ждет документы из суда о вступлении приговора в законную силу, после получения постановления Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отправлены в колонию общего режима одного из регионов, находящихся недалеко от Москвы.
Ранее адвокат Мамаева обвинил владельца «Краснодара» в предательстве.